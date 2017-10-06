Пенелопа Крус порадовала новыми пикантными фото
2017-10-05 19:39
Пенелопа Крус порадовала новыми пикантными фото
Звезда Голливуда поразила поклонников стройной фигурой.
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Известная голливудская актриса Пенелопа Крус снова удивила общественность своими формами. В свои 43 года знаменитость выглядит на 20, а ее стройности могут позавидовать многие селебрити, передает Rus.Media.
На этот раз испанская красавица Пенелопа украсила страницы нового выпуска знаменитого журнала Interview. Практически все фотографии сделаны в черно-белых цветах, но это и делает их невероятно загадочными.
Знаменитая актриса предстала перед поклонниками в ярких нарядах, которые подчеркнули стройный стан знаменитости. Также Крус дала интервью своей коллеге Гвинет Пэлтроу. Артистка подумала о возрастные дискриминации в Голливуде. Она отметила, что сразу прекращает разговоры о возрасте, как только они начинаются.
“Когда начинаются разговоры о старении, сразу прекращаю их. Не дам и минуты на то, чтобы поставить вопрос об этом. Все это не заслуживает обсуждения”, – говорит знаменитость в беседе.