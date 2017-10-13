Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала и вспомнила свою первую откровенную съемку
2017-10-13 17:18
Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала и вспомнила свою первую откровенную съемку
На одном из снимков актриса позирует в белом кружевном корсете.
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В интервью Крус вспомнила свою первую откровенную съемку, передает Rus.Media. В 18 лет Пенелопа сыграла в комедийной драме испанского режиссера Бигас Луны “Ветчина, ветчина” вместе с будущим мужем Хавьером Бардемом.
“Я думала так: “Там точно есть характер, стиль, материал действительно хороший”. Конечно, я не очень хотела сниматься в таких сценах, но я сделала это. Все уважительно отнеслись к этому, зная, что мне было 18 лет. Я помню последний день съемок. Я плакала и говорила: “А что если я больше никогда не снимусь в фильме?”. Я чувствовала опустошение”, – призналась артистка.