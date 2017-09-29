Печерский районный суд Киева арестовал имущество двух заводов олигархов
2017-09-29 13:21
Печерский районный суд Киева арестовал имущество двух заводов олигархов
Хищение средств из “Приватбанка”.
Печерский районный суд Киева арестовал имущество “Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината”, “Никопольского завода ферросплавов”, “Марганецкий горно-обогатительного комбината” и “Днепразота”, которые контролируют Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствует решение суда от 14 сентября 2017 года, внесенное в Единый реестр судебных решений.
Арест наложен по просьбе Генеральной прокуратуры в рамках расследования хищения средств из “Приватбанка”, ранее принадлежавшего Коломойскому и Боголюбову.
Отмечается, что служебные лица ПАО КБ “Приватбанк”, путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме свыше 19 млрд. гривен, выделенными на рефинансирование “Приватбанка”.
Следствие установило, что служебные лица “Приватбанка” в течение длительного времени под залог имущественных прав на товар в сумах от 18 до 73 млн. долларов США выдали кредиты предприятиям, подконтрольные последнему, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов.
Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены.