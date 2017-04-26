Печальная дата: сегодня 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля, 31 год назад, произошла крупнейшая техногенная авария в мире – взрыв на Чернобыльской АЭС. Ее причиной принято считать скачок напряжения в сети, повлекший два взрыва. На момент взрыва в реакторе находилось около 200 тонн урана. Было разрушено обшивку, а из-за отсутствия защитной оболочки более 60 тонн радиоактивных веществ поднялись в воздух. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух после аварии в Чернобыле, была в 30-40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Пожар продолжался 10 дней и унесла жизни 31 человек. Окончательно графит перестал гореть только 10 мая. Количество людей, участвовавших в тушении пожара на ЧАЭС, составляла 240 тыс. Все они получили высокие дозы радиации. Однако именно пожарным удалось спасти нас от действительно серьезной катастрофы – сильного водородного взрыва, который мог стать следующим этапом трагедии. Сразу после аварии почти 8500000 человек были облучены, около 155 тыс. Кв. км территорий было загрязнено, из них 52 тыс. кв. км – сельскохозяйственные земли. Реактор продолжал излучать радиацию еще 3 недели, пока его не забросали смесью песка, свинца, глины и бора. Правительство СССР, очевидно, пытался скрыть эту трагедию от мира из-за навязчивую идею секретности. И не удалось. После аварии из 30-километровой зоны отчуждения было вывезено 115 тыс. Человек. Однако поскольку поражения также охватило земли России и Беларуси, суммарное количество людей, которые лишились своих домов, достигала 220 тыс. Человек. Однако, радиоактивное облако пошла еще дальше и затронула даже восток США. Радиоактивные дожди были зафиксированы в Ирландии. Британское министерство здравоохранения сообщает, что до сих более 300 ферм и 200 овец имеют следы радиационного загрязнения. В 1986 году таких овец насчитывалось около 4 млн. До сих пор специалисты спорят о количестве жертв аварии. На данный момент официально признано 64 подтверждены смертельные случаи из-за поражения радиацией. Неофициальная статистика сообщает о более 15 тыс. Человек, пострадавших в результате аварии. Кстати, Черниговщина является одной из наиболее пострадавших областей от этой катастрофы. 244 населенных пункта отнесены к радиоактивно загрязненным. 22% населения было отнесено к категории пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Только в Чернигове проживает около 8000 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 461 семья умерших участников ликвидации.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым