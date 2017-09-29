Павел Климкин отправил закон “Об образовании” на экспертизу Венецианской комиссии
2017-09-29 09:42
Павел Климкин отправил закон “Об образовании” на экспертизу Венецианской комиссии
Украина предложила Венецианской комиссии проанализировать языковую статью образовательного закона.
Министерство иностранных дел Украины направило закон “Об образовании” на экспертизу в Венецианскую комиссию, передает Rus.Media.
Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире
“Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии. Госпожа Лилия (Гриневич) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы”, – сказал Климкин.
Он отметил, что закон был направлен именно 28 сентября, поскольку в этот день он вступил в силу, а также он был переведен.
Напомним, Украина предложила Венецианской комиссии проанализировать языковую статью образовательного закона.
По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, удалось найти консенсусный вариант, который бы обеспечил предусмотренное Конституцией право национальных меньшинств на обучение на родном языке и в то же время предоставил им возможность овладения украинской речью.
Гриневич отметила, что вывод Венецианской комиссии относительно закона “Об образовании” можно ожидать к концу осени, а к тому времени изменений в законодательство быть не может.
Венгрию возмутило украинский закон “Об образовании”, который якобы “принято вопреки Конституции Украины” и который является “беспрецедентным нарушением в отношении прав меньшинств, в том числе венгров”.
11 сентября МИД Венгрии вызвал “на ковер посла Украины в Венгрии из-за закона об образовании. Кроме того, в Венгрии готовится распоряжение, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.
Кроме того, президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину отменить новый закон “Об образовании” из-за языкового вопроса.
Как известно, 28 сентября, в Украине вступил в силу закон “Об образовании”.
Парламент утвердил образовательную реформу 5 сентября.