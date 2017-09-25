Павел Дуров обзавелся шикарной шевелюрой
2017-09-24 18:38
Павел Дуров обзавелся шикарной шевелюрой
От «ботаника» до секс-символа.
За последние десять лет жизни Павла Дурова изменилась кардинально. В 2006 молодой человек окончил университет, и понеслось… «Лучший молодой предприниматель», самая популярная в России соцсеть и как итог – место в рейтинге самых богатых людей страны , передает Rus.Media.
Успех длился недолго. Вместе с деньгами пришли и проблемы. Бизнесмен покинул пост генерального директора «ВКонтакте», а после выехал из страны. Город дворцов и мостов он сменил на солнечные пляжи Индонезии и горы Швейцарии, работу «ВКонтакте» на «Телеграмм». Даже, кажется, открестился от старых коллег.
А еще бизнесмен изменился внешне. Сейчас в загорелом мускулистом красавчике невозможно разглядеть «ботаника», на которого так был похож Дуров в юности. Сравниваем фотографии 2007 2017 года: на них будто два разных человека.
«СДЕЛАЛ ОТОПЛАСТИКУ»
Возможно, что похорошел Дуров в швейцарских горах, откуда частенько выкладывает фотографии. Природа, свежий воздух бодрит… Разительные перемены в облике миллиардера мы обсудили с пластическим хирургом.
– Изменения, конечно, существенные. Но все-таки и времени много прошло. Есть несколько признаков, по которым можно определить, разные это люди или нет. Безусловно, на всех фотографиях Павел Дуров. – Правда, в юности он был более лопоухий, чем сейчас. Это первое, что бросается в глаза. Есть предположение, что над своими ушами он все же «поколдовал» и сделал отопластику ( пластическая операция по исправлению ушных раковин).
«ДОЛЖЕН БЫЛ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЛОС»
Еще одна загадка – роскошная шевелюра Дурова. Даже у Киану Ривза, которого теперь напоминает создатель «ВКонтакте», прическа намного скромнее.
Что касается других изменений, в них подвоха искать не стоит. Лицо Дурова действительно заострился, а скулы стали выразительнее. Но хирург уверен, что Павел обошелся без контурной пластики. Просто природа взяла свое. На ранних фотографиях видно, что у Павла начинается андрогенное облысение. По идее, в течение 10-15 лет он должен был остаться без волос. Есть три варианта: пересадка волос, парик или мастерская работа стилистов. Главное, все выполнено качественно. Как правило, мужчины с этим облысением мучаются. И такого блестящего результата им достичь не удается.
– Он похудел, подсушился, и скулы прорезались. Раньше они были у него на том же уровне, что и сейчас, – резюмирует хирург. – Кроме того, нос, брови и веки у Дурова бывшие.
Чего нельзя сказать о его кубиках на животе и трицепсах. Очевидно, что Дуров времени не терял. И свойственное ему упорство продемонстрировал в спортивном зале.