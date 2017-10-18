Паулу Фонсека подвел итоги матча с “Фейенордом”
2017-10-18 07:54
Паулу Фонсека подвел итоги матча с “Фейенордом”
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека подытожил победу над Фейеноордом (2:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.
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Шахтер первым пропустил и доигрывал матч в меньшинстве, но все равно увез из Роттердама три очка, передает Rus.Media.
По словам Фонсеки, его команде пришлось непросто, но его команде удавалось создавать моменты даже вдесятером.
«Было очень сложно. Фейенорд начал хорошо и забил после второго созданного момента, но мы хорошо на это отреагировали. Команда собралась и начала выходить в опасные контратаки, мы начали доминировать, и все это продолжалось до удаления Ракицкого. Конечно, после этого стало сложнее, поэтому ребятам пришлось пострадать. Тем не менее, это выстраданная победа заслуженная», — отметил тренер Шахтера в эфире телеканала Футбол 1.
«Конечно, такие открытые матчи – это всегда интереснее, а нам проще, ведь есть свободное пространство создавать. А мы создавали даже тогда, когда остались вдесятером».
При этом Фонсека пытается не говорить много о возможном выходе “Шахтера” в плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы только в начале пути, и еще много всего может произойти. Нам будет сложно, но не стоит об этом думать. Сейчас самое главное – сфокусироваться на матче с Динамо, а после уже будем думать о будущем в Лиге чемпионов».
После этой победы “Горняки” с шестью очками поднялись на второе место в своей группе, уступая только Ман Сити.