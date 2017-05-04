Патрульные помогли бабушке купить продукты
В Чернигове около 11 часов вечера до экипажа патрульной полиции на улице обратилась женщина. Возвращаясь домой с работы, она встретила пенсионерку, которая просила о помощи. Пообщавшись с бабушкой, полицейские выяснили, что ей почти 80 лет, живет она сама. В тот вечер пенсионерка вышла в магазин за продуктами и путем сильно устала, поэтому села отдохнуть на небольшом стульчике, который взяла с собой. Так, недалеко перекрестка улиц Киевской и гончие ее и заметила прохожая. Старушка назвала патрульным свой адрес. Выяснилось, что это почти в двух километрах от места, где ее нашли. Женщина рассказала, что всегда ходила этой дорогой и, наверное, года уже берут свое – сил, чтобы дойти, не хватило. И ей надо было непременно попасть в магазин, потому продуктов дома практически не осталось. Патрульные посадили бабушку в служебный автомобиль и поехали в ближайший магазин. Помог купить продукты питания, отвезли ее домой. От любой другой помощи пенсионерка отказалась, сказав, что дальше справится сама.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым