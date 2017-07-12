Патрульные нашли сумку с деньгами — ищут владельца
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На улице Гагарина 6 июля в 4 утра патрульные заметили дорожную сумку, что просто стояла на тротуаре.
Когда подошли ближе, увидели, что из сумки выглядывают шампуры. При осмотре нашли еще и конверты с деньгами.
Из собственных источников нам стало известно, что в общем насчитали более одну тысячу гривен.
Сумку с «сокровищами» изъяли и ищут владельца.
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