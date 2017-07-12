Патрульные нашли сумку с деньгами — ищут владельца

magictr | 12.07.2017 | Новости | Комментариев нет

На улице Гагарина 6 июля в 4 утра патрульные заметили дорожную сумку, что просто стояла на тротуаре.

Когда подошли ближе, увидели, что из сумки выглядывают шампуры. При осмотре нашли еще и конверты с деньгами.

Из собственных источников нам стало известно, что в общем насчитали более одну тысячу гривен.

Сумку с «сокровищами» изъяли и ищут владельца.

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