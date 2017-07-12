Патрульные нашли 6-летнего мальчика

magictr | 12.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера, 11 июля, около пяти вечера в полицию позвонила женщина, которая сообщила о пропаже своего шестилетнего сына. Мальчик играл во дворе по улице Рокоссовского.

На место выехал экипаж патрульной полиции.

Проверяя прилегающую территорию, полицейские нашли мальчика в соседнем дворе, куда он пошел поиграть.

Патрульные передали ребенка матери.

Источник: Патрульная полиция Чернигова

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