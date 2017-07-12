Патрульные нашли 6-летнего мальчика
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 11 июля, около пяти вечера в полицию позвонила женщина, которая сообщила о пропаже своего шестилетнего сына. Мальчик играл во дворе по улице Рокоссовского.
На место выехал экипаж патрульной полиции.
Проверяя прилегающую территорию, полицейские нашли мальчика в соседнем дворе, куда он пошел поиграть.
Патрульные передали ребенка матери.
Источник: Патрульная полиция Чернигова
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