Пати в кожанках, или Кое-что из жизни черниговских рокеров (Фото)
Прекрасно, когда у взрослых есть увлечение. Когда несмотря на жизненные трудности, бытовые и личные неурядицы, после напряженного рабочего дня человек спешит к творческой мастерской, на репетицию или направляется с мольбертом на природу и отдыхает там душой, приобретает новый эмоциональный опыт, приобщается к прекрасному.
Именно таким является герой сегодняшней публикации – Вячеслав Ермоленко. Он – талантливый журналист, старший редактор главной редакции радиопрограмм Филиала ПАО НСТУ «Черниговской региональной дирекции», а в свободное время – бас-гитарист и администратор местного рок-группы «Скала».
Кстати, несмотря на то, что Вячеслав – рокер, он вежливый, воспитанный и опрятный. А говорили о том, как живется музыкантам в Чернигове и что нужно, чтобы прославиться на всю страну.
Возможно, на этот вопрос ты отвечал уже множество раз, но все же – почему коллектив, в котором играешь, называется «Скала».
Мало кто знает, но с английского «рок» переводится, как «скала». У нас даже слоган есть: «Рок – это «Скала», а «Скала» – это рок».
Для группы мы хотели только украинское название, потому что в Украине играем. Откровенно говоря, не нравится, когда черниговские группы берут иностранные названия, потому что не всегда понимаешь, что они означают и как их правильно произносить.
Когда решали, как назваться, вместе с ребятами устроили такой себе мозговой штурм. Перебрали кучу вариантов, но ничего не нравилось. И вдруг кто-то из нас воскликнул: «Скала». Открыли интернет и посмотрели, есть ли в Украине такой коллектив. Оказалось, что нет. Вот так и стали «Скалой».
Вы молодая группа?
Так. Строгого отсчета нашей деятельности не ведем. Первые попытки сыграть вместе были в 2010 году. Активно и серьезно репетируем около шести лет.
Расскажи про свою команду.
Сейчас в нашей группе пять парней, то есть уже чисто мужской коллектив, а раньше были девушки-солистки. Имеем двух гитаристов. Кстати, на соло-гитаре играет мой младший брат Виталий. Он вместе со мной стоял у истоков группы. Второй гитарист – Денис, «влился» к нам в этом году и очень усилил нашу команду. Барабанщика зовут Максим. Я – четвертый музыкант. А Женя по прозвищу Джексон – наш вокалист и фронтмен. Он внешне немного похож на известного музыканта. Кстати, Денис тоже поет.
Приятно, что люди, которые в нас играют, не задействованы в других группах. Ведь на Черниговщине часто можно увидеть коллективы с разными названиями, но с теми же лицами. Считаю, что это не очень красиво.
Почему так случается, что то есть у вас девушки в коллективе, то нет?
Сначала мы думали, что группе нужен женский вокал. И искали девушку солистку. В «Скале» изменилось даже несколько вокалисток. Особенно сильные – две последние. Приятно вспоминать Таню, которая много текстов песен написала и оставила нам свое творчество. Но так случилось, что она переехала жить в Киев. Поэтому мы остались без исполнительницы, но с кучей материала. Потом два года с нами работала Юля. Кстати, как-то случайно выяснилось, что она любит рок и что ей интересно стать участницей такого коллектива, как наш. В 2016 году мы записали совместный альбом, в который вошли 12 треков. Не удалось сделать только полноценную презентацию. Планировали даже небольшой мини-тур по украине в поддержку альбома. Но так сложилось, что Юля была вынуждена уйти от нас, так как уехала на работу за границу.
Интересно, что Женю до коллектива привела Юля. Он некоторое время был бэк-вокалистом. А когда Юля уехала, предложили ему стать солистом. Он согласился поднять флаг фронтмена. И считаю, что достойно его несет.
Что нужно, чтобы такой коллектив, как ваш, прославился?
Оказаться в нужном месте в нужное время. А для этого надо как можно больше «светиться», петь, выступать, быть на слуху. Нужны записи и видео. Все более-менее известные украинские группы в свое время шли этим путем. А эти шоу, как «Х-фактор» и подобные, считаю не для рок-коллективов. Мы не пробовали своих сил на этих талант-шоу и, думаю, что не будем. Они больше для певцов, которые выступают сольно. Никто из серьезных зарубежных рок-команд не снискал славы через такие шоу.
Все рок-группы становятся известными только благодаря своей работе, концертам и творчеству.
О чем ваши песни? У вас есть некая ведущая тема?
О любви, на философскую тематику. Последняя наша работа называется «Пять чувств». Эту композицию каждый понимает по-своему. Припев о любви и о девушке, которая вдохновляет. Тексты пишет у нас Виталий – гитарист. И я уже говорил, что Татьяна оставила нам много материала. Но в нее доработки более девичьи, поэтому много чего не можем спеть.
Пробовали подать свой материал на радио, чтобы там немного покрутили?
Такого опыта, к сожалению, пока не имеем. Хотелось бы, чтобы наши композиции поиграли на «Radio Roks». Мы посылали туда записи. Правда, не знаю, слушал их там кто-то. Вероятно, на радио надо ехать самому и налаживать контакты, может, что-то платить за ротацию. Другие радиостанции, как «Люкс» или «Наше», вряд ли будут крутить наши песни. Не люблю этого слова, но для них наше творчество – не формат.
Где вы репетируете, или имеете какую-то базу?
В Чернигове есть несколько репетиционных баз. Мы отдаем предпочтение той, что в районе «Градецького». Там обычная комната, которую арендуем. В ней стоит студийная аппаратура, и мы играем обычно в течение двух или четырех часов. Инструмент у нас, конечно, свой. А вот профессиональная аппаратура стоит бешеных денег. И, откровенно говоря, покупать ее не надо, ибо на такой мощности дома не играть.
Ранее в Чернигове было существенно больше репетиционных баз. Теперь знаю только две активные.
С другими черниговскими коллективами общаетесь?
Так. Все в одном андеграундном котле варимся. Поэтому и нормально общаемся. Кто-то подкидывает тему для размышлений или предложение выступить на концертах. И мы несколько подсказываем коллегам. Кстати, мне Женя «Скрудж» из одноименной команды подсказал ресурс Soundcloud, на который можно свободно загружать свою музыку, чтобы ее слушали люди. Поскольку Вконтакте заблокировали, этот ресурс становится довольно популярным. Это очень удобно для групп, которые не имеют своих ресурсов или YouTube-каналов.
Кстати, сейчас в Чернигове функционируют около 10 роковых групп, а раньше их насчитывалось около 100. Музыкантам было проще, когда определенные люди сплачивали их, организовывали концерты. Например, на Зазе раньше был альтернативный 38 клуб. Это одна из локаций, где собиралась андеграундна тусовка. Сейчас чего-то подобного нет.
Статус «андеграундный» не оскорбительный?
Как на меня, нет. Обычно андеграунд – это качественные звук и музыка. Просто не раскрученные по разным причинам.
Есть ли какой-то образец, на который равняетесь? На группу или исполнителя?
Каждый из участников коллектива, кроме нашей, слушает разную музыку. Но кумиров не имеем. Мы выражаем в нотах то, что на душе. Делаем музыку, которую чувствуем и которую не підженеш под какие рамки.
Репетируете часто?
Репетиции у нас раз в неделю. Чаще бывают, когда готовимся к какому-то концерту.
Друзьями друг друга можете назвать?
Однозначно. Группа «Скала» – это отдельная семья. Мы вместе ездим на концерты и отдыхаем. Конечно, каждый имеет свои проблемы, планы, семьи, но если кто-то бросит клич собраться, хотя бы пойти на тот же пляж, то отзыв будет.
Где вас еще можно увидеть, услышать? Где концерты проходят?
В интернете, есть ютуб-канал. Поэтому стараемся снимать видео и загружать. И активно выступаем на разных площадках. Где приглашают, где сами узнаем и договариваемся. Это в Чернигове и райцентрах. Кстати, многие спрашивают: «Когда у вас концерты?».
Во время выступления интересно за зрителями наблюдать, как они реагируют, выражают эмоции. Бывает, что после концерта подходят люди разного возраста, разных предпочтений и говорят: «Реально классная музыка!». Приятно такое слышать.
Вот 16-й год для нас завершился гастролями. Ездили в Белоруссию, в Гомель. Это пока что самая дальняя наша поездка. Классный фестиваль там был, много оттуда впечатлений привезли.
В Чернигове и по области тоже хватает фестивалей, где можно выступать. И попасть на них не такая уж и большая проблема. Я вижу такой путь для раскрутки рок-коллектива, в частности, нашего. А конкурсы – не для нас. Принимали участие в нескольких и разочаровались. Потому как может жюри определять: этот коллектив играет лучшую музыку, а тот – хуже. Это просто субъективное восприятие. Также мы аполитичная команда: не будем выступать под политическими флагами.
Интересно, вы – люди с музыкальным образованием? Где-то учились?
Вокалист и один гитарист с музыкальным образованием, а трое – без. Но я считаю, что рок надо играть не по нотам, а по ощущениям. Кстати, ноты я знаю, несколько классов в музыкальной школе проучился. Главное – работать над собой и к чему-то стремиться. Мы постоянно совершенствуем мастерство.
Чувствуешь, что со временем группа меняется?
Конечно, что так. От человека, который поет, много чего зависит. Когда был женский вокал, музыку выполняли более мягкую. Может, через то чувствовался такой момент несоответствия сути коллектива статуса рокового. Теперь с мужским вокалом мы «потяжелели». И мне нравится нынешнее звучание. Оно соответствует названию. Многие из слушателей положительно оценивает изменения.
Бывает, что поклонники просят автограф?
Так, случается. Но мы к этому еще не привыкли. В тот момент испытываешь даже какую-то эйфорию.
Напоследок поделись, пожалуйста, творческими планами.
Есть много замыслов. Потому что изменился состав группы и, соответственно, концепция. Нового материала много, поэтому хотим записать как можно быстрее. Чтобы презентовать себя в новом лице.
Хотим сделать видеоклип на песню «Пять чувств». И дело это не стоит на месте. Для нас это будет первая серьезная видеоработа. Также в этом году хотим записать мини-диск. Презентацию произведений планируем на осень. И, конечно, будем играть на концертах, если люди приглашают. Почему бы и нет?
Ирина Осташко
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