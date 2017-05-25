Пассажирский «гибрид» Антонова
Распад Советского Союза поставил перед конструкторами АНТК им. Антонова вопрос о выживании – военных заказов в ближайшее время не предвиделось. Казалось бы, выход нашли в разработке пассажирских лайнеров, которые были бы востребованы на мировом и внутреннем рынке авиаперевозок. Одним из первых стал проект среднемагистрального пассажирского самолета Ан-180, разработка которого началась в 1991 году. Сначала это был неприметный аппарат с Т-образным оперением и винто-вентиляторов двигателями Д-27 взлетной мощностью по 14000 л.с. на пилонах с максимальной унификацией систем с Ан-70. Однако очень скоро оказалось, что схема для пассажирского самолета просто губительна с экономической точки зрения. Поэтому она очень скоро была кардинально изменена. В итоге получился очень экономичен лайнер для перевозки 163 или 175 пассажиров на расстояние 2400-3900 км со скоростью 850-870 км / ч. Высокая аэродинамическое качество, винтовентилятора силовая установка, совершенство конструкции планера и систем обеспечивали высокую топливную эффективность – так, горючего Ан-180 расходует вдвое меньше, чем Ту-154. Кабина экипажа рассчитана на двух пилотов: командира и помощника командира – второго пилота. Есть возможность в случае необходимости размещения бортинженера у центрального пульта пилотов. Благодаря двухпроходном компоновке пассажирской кабины и расположению маршевых двигателей в хвостовой части на стабилизаторе пассажирам и экипажу обеспечен высокий уровень комфорта. Однако из-за крайне неблагоприятной экономической конъюнктуры на рынке перевозок в АНТК в 2007 году было решено отказаться от дальнейшей разработки этого проекта. В 2016 году появились неподтвержденные сообщения о том, что АНТК снова возобновил работы над этим проектом, однако на какой стадии он находится – сейчас неизвестно. Основные летно-технические данные Ан-180 Взлетная масса: – максимальная – 71700 кг – нормальная – 67500 кг Масса пустого снаряженного самолета – 42500 кг Максимальная коммерческая нагрузка – 18000 кг Крейсерская скорость – 800 км / ч Высота полета – 10100 метров Дальность полета – 1800 -3900 км длина самолета – 43,0 м Диаметр фюзеляжа – 4,3 м Размах крыла – 35,6 м Нужна длина взлетно-посадочной полосы – 1950-2300 мДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым