Пассажиры самолета сфотографировали человека, который “передвигалась по облакам”

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 18:23

Пассажиры самолета сфотографировали человека, который “передвигалась по облакам”
Необъяснимо, но факт.

Снимок был сделан на высоте 10 тысяч метров.

Об этом сообщает “Rus.Media”.

Образ, напоминающий человеческую фигуру удалось поймать в объектив пассажирам рейса Вена – Лондон. Как утверждают очевидцы, силуэт не просто стоял на месте, но еще и передвигался. Действительно, если присмотреться, можно уловить определенные движения.

При этом, на сегодняшний день логического объяснения этой фотографии нет. В соцсетях активно дискутируют на эту тему. Одни уверены, что это все выдумка, другие допускают реальность того, что происходит. Чаще всего, люди идентифицируют подобное с инопланетянами или же с какими-то божественными существами.

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