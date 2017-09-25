Пассажиры самолета сфотографировали человека, который “передвигалась по облакам”
2017-09-24 18:23
Пассажиры самолета сфотографировали человека, который “передвигалась по облакам”
Необъяснимо, но факт.
Снимок был сделан на высоте 10 тысяч метров.
Об этом сообщает “Rus.Media”.
Образ, напоминающий человеческую фигуру удалось поймать в объектив пассажирам рейса Вена – Лондон. Как утверждают очевидцы, силуэт не просто стоял на месте, но еще и передвигался. Действительно, если присмотреться, можно уловить определенные движения.
При этом, на сегодняшний день логического объяснения этой фотографии нет. В соцсетях активно дискутируют на эту тему. Одни уверены, что это все выдумка, другие допускают реальность того, что происходит. Чаще всего, люди идентифицируют подобное с инопланетянами или же с какими-то божественными существами.