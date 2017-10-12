ПАСЕ осудила образовательную реформу Украины
12.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-12 12:58
ПАСЕ осудила образовательную реформу Украины
ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании.
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов.
За одобрение документа с внесенными в него правками проголосовали 82 депутата, против – 11, 17 воздержались, передает Rus.Media.
Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.