ПАСЕ не смогла и со второй попытки избрать нового президента
2017-10-09 21:42
ПАСЕ не смогла и со второй попытки избрать нового президента
Ни один из двух кандидатов на пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы не набрал во втором туре необходимого абсолютного большинства голосов.
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Нового президента ПАСЕ не удалось избрать во втором туре голосования делегатов, таким образом, во вторник состоится третий тур, в котором решится этот вопрос, сообщил член украинской делегации, народный депутат Украины (фракция “Блок Петра Порошенко”) Алексей Гончаренко, передает Rus.Media.
“Объявленные результаты второго тура голосования по выборам президента ПАСЕ. Всего проголосовало – 191. Испорченный бюллетень – 1. Стеллу Кириакидес поддержали – 121. Еммануелиса Зингериса поддержали 69”, – написал он на странице в Фейсбуке.
То есть ни один из претендентов не набрал необходимых 152 голоса.
“Завтра утром пройдет третий тур выборов, в котором, кто наберет хоть на один голос больше, тот и станет президентом”, – пояснил А. Гончаренко.
Как сообщалось, на минувшей неделе Педро Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ.
Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.
По результатам первого тура 126 голосов получила Сек. Кириакидес, 84 – Е Зингерис.