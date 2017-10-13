Парубий: на штрафы за прогулы Рада сэкономила около 3 миллионов гривен
2017-10-12 22:23
Парубий: на штрафы за прогулы Рада сэкономила около 3 миллионов гривен
Парубий утверждает, что “проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР”.
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на штрафы за отсутствие народных депутатов на заседаниях парламента сэкономлено около 3 млн грн, передает Rus.Media. Об этом спикер заявил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос о посещении депутатами заседаний ВР.
“Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась”, – заверил Парубий. По его словам, “проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР”.
“Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн”, – подчеркнул Парубий.