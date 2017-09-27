Парикмахер-изобретатель, призыв военных и пенсионная реформа: информационный итог среды

magictr | 27.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Утро среды началось с новости о парикмахере-изобретателя, который придумал необычный способ передвижения во время стрижки.

Приятная новость для военных – общежитие для контрактников построят уже в следующем году.

К теме о военных. На Черниговщине стартует осенний призыв. Он продлится в течение октября и ноября. Подробнее – в сюжете.

Также жилье может появиться и у преподавателей педуниверситета.

Не обошлось и без ДТП. Мужчина мопедом проверил прочность трактора и попал в больницу.

Кіптівську ОТГ посетили представители Всемирного банка. Об этой встрече см. подробнее в сюжете.

О реформаторских новациях в пенсионной реформе узнавал наш журналист.

Сегодня День туризма, поэтому мы решили поинтересоваться у черниговцев и гостей областного центра, считают ли они город туристической жемчужиной.

Фото Alexandr Arendar

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