Парикмахер-изобретатель, призыв военных и пенсионная реформа: информационный итог среды
Утро среды началось с новости о парикмахере-изобретателя, который придумал необычный способ передвижения во время стрижки.
Приятная новость для военных – общежитие для контрактников построят уже в следующем году.
К теме о военных. На Черниговщине стартует осенний призыв. Он продлится в течение октября и ноября. Подробнее – в сюжете.
Также жилье может появиться и у преподавателей педуниверситета.
Не обошлось и без ДТП. Мужчина мопедом проверил прочность трактора и попал в больницу.
Кіптівську ОТГ посетили представители Всемирного банка. Об этой встрече см. подробнее в сюжете.
О реформаторских новациях в пенсионной реформе узнавал наш журналист.
Сегодня День туризма, поэтому мы решили поинтересоваться у черниговцев и гостей областного центра, считают ли они город туристической жемчужиной.
Фото Alexandr Arendar
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.