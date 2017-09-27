Парень ради IPhone 7 изменил свое имя и фамилию
2016-10-22 18:24
Парень ради IPhone 7 изменил свое имя и фамилию
Украинец из Черкасс ради бесплатного IPhone 7 изменил свое имя и фамилию на «Айфон семь». В прошлом Александр не долго раздумывал над этим решением и уже через несколько месяцев получит долгожданный «яблочный» смартфон.
Такая акция прошла в городе Золотоноше. Первому человеку, который сменит свою фамилию и имя на «Айфон сим», будет подарен IPhone 7.
Молодой парень из Черкасс, который родился в 1996, не стал долго думать и пошел в паспортный стол. Теперь его официально зовут Айфон Семь Станиславович. Целеустремленный молодой человек уже стал победителем объявленной акции и в течение нескольких месяцев получит заветный IPhone 7 совершенно бесплатно.
Отмечается, неизвестно каким раньше была фамилия Александра Станиславовича. Но по словам самого победителя, он совсем не жалеет о своем поступке и рад, что в его родном городе был устроен такой замечательный конкурс.