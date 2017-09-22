Парень 20 сентября 2017 года в Деве
2017-09-19 18:14
Парень 20 сентября 2017 года в Деве
Раз в месяц или в очень редких случаях, два раза в Месяц обновляет свою энергетику, снова начиная накапливать силы.
Новый Месяц — это всегда большое событие в мире астрологии, передает Rus.Media. Раз в месяц или в очень редких случаях, два раза в Месяц обновляет свою энергетику, снова начиная накапливать силы.
Грядущее новолуние будет достаточно позитивным и благоприятным, однако он все равно не будет лишен некоторых стандартных проблем. Главное для каждого из нас в этот непростой день — не поддаваться соблазну ничего не делать. Люди могут выглядеть вялыми, но внутри у них продолжают бурлить эмоции, так что будьте самими собой, но не без осторожности. Импульсивность сейчас вам ни к чему. Избавляйтесь от стрессов как можно быстрее в такие периоды.
Особенности Новолуния 20 сентября
Новолуние пройдет под эгидой созвездия Девы. Это прекрасный союз, потому что Дева пропагандирует умеренность и осторожность, что для Молодого месяца является нормальной моделью поведения.
Энергетика нового Месяца отлично сочетается с Девой, так как обе они практически лишены деструктивного начала. Диссонанса 20 сентября не будет, так что внутренняя гармония обеспечена практически всем.
Положительные стороны Молодого человека
Это Парень отлично подойдет для неспешной работы, планирования дел на будущее, отдыха, самоанализа, укрепления деловых отношений. На работе и в бизнесе лучше прислушаться к мнению авторитетных людей и выражать уважение к тем, кто рядом с вами. 20 сентября тяжелая работа будет даваться легче, чем обычно. У вас будет шанс решить споры, найти точки соприкосновения с теми, с кем раньше этого сделать не удавалось. Люди будут спокойнее, чем обычно, поэтому можно использовать методы дипломатии в попытках влияния на коллег, партнеров или начальство. Также это будет прекрасное время для собеседований перед приемом на новую работу.
В любви Молодой человек поможет абстрагироваться от негатива и найти занятия, которые приносили бы удовлетворение обеим сторонам. Совместное планирование будет очень кстати, а также умеренная смена обстановки пойдет на пользу тем парам, которые переживают кризисные времена. В поисках любви лучше быть пассивными. Если Вселенной будет угодно, она сама сведет вас с теми, кто сможет повлиять на вашу жизнь.
Настроение в целом будет не самым боевым. Однако вам можно рассчитываться на то, что люди не начнут вешать на вас что-нибудь неприятное из повседневных дел. Этот день принесет вам, скорее, спокойствие, а не желание быть первыми во всем. Это хорошо, потому что амбиции будут только мешать вам в новолуние в Знаке Девы.
Отрицательные стороны Парня
20 сентября лучше не находиться в местах большого скопления людей. Исключение может составлять только работа, потому что сосредоточенность на ней поможет избежать негативных волн, что исходят от других людей. Энергетика человека будет податливой для изменений в этот день, так что избегайте любого негатива.
Если надумаете тратить деньги, то лучше делать это в интернете, а не непосредственно. В целом в этот Парень лучше не тратиться совсем, так как покупки могут не принести вам удовлетворения, а только разочаровать вас. Этот день прекрасно подойдет для поиска новых источников дохода, но решительные действия могут быть очень опасными, потому что в мире будет преобладать обман и лицемерие.
На честность даже близких людей рассчитывать не стоит, поэтому не нужно обижаться на их слова и действия. Проявите терпение и великодушие, чтобы вам это потом вернулось в приятном свете.
Не начинайте занятия спортом в этот день. Если у вас есть желание выплеснуть негатив, побудьте в одиночестве, посмотрите кино, почитайте книгу, прогуляйтесь. Чрезмерные физические нагрузки не избавят вас от проблем, а, наоборот, добавят их.
Секрет успеха 20 сентября будет состоять в правильной оценке всего, что происходит. Попробуйте сначала думать, а потом делать, а не наоборот. Несмотря на небольшую ленивость этого дня и его медлительность, лучше не терять концентрации. Удачи вам!