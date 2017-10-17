Парасюк устроил драку с Гелетеем
2017-10-17 12:22
Парасюк устроил драку с Гелетеем
Опубликовано фото и видео.
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Утром 17 октября народный депутат Украины Владимир Парасюк толкнул и нанес несколько ударов ногой начальника Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея, передает Rus.Media.
Видео инцидента выложил журналист Евгений Цяпенко на своей странице в Facebook.
Столкновение произошло перед входом в Верховную Раду Украины. Депутаты Парасюк и Сергей Лещенко направлялись на заседание парламента. Встретив Гелетея, они начали протестовать против большого количества силовиков вокруг здания парламента. Эта беседа переросла в ссору между Гелетеем и Парасюком, в ходе которой нардеп и нанес несколько ударов ногой начальнику УДО.
После инцидента народные депутаты направились дальше в сторону входа в Раду.
Это уже не первая потасовка в политической карьере Парасюка. Ранее он устраивал драки с народными депутатами Александром Вилкулом, Дмитрием Колесниковым, а также генералом СБУ Владимиром Постный и прокурором Александром Голінченком.