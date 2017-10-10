Пара нудистов из Бельгии ездит по миру и выкладывает в Сеть свои жизнерадостные фото ню
2017-10-10 16:38
Пара нудистов из Бельгии ездит по миру и выкладывает в Сеть свои жизнерадостные фото ню
Они горячо полюбившиеся Интернета за искренний и вдумчивый интерес к такого заслуживающего внимания явления, как нудизм.
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Откровенность и открытость редко остаются безнаказанными, и жители Бельгии Ник и Линс в полной мере ощутили это на себе: они горячо полюбившиеся Интернета за искренний и вдумчивый интерес к такого заслуживающего внимания явления, как нудизм, передает Rus.Media.
По словам ребят, они его опознали несколько лет назад совершенно случайно. Когда обоим было чуть за 30, они заказали места в «голой сауне». Оказавшись в помещении с парой десятков голых незнакомцев, они поняли: их жизнь никогда не будет прежним.
Ник и Линс рассказывают: у себя в Бельгии они обнажаются при любом удобном законном случае, в основном, когда бывают дома и не ждут гостей, или на нудистских тусовках.
По их словам, освобождение от одежды создает непринужденную атмосферу, а главное — дарит совершенно необыкновенные ощущения. Они обожают купаться и загорать голышом, и вообще, говорят, нет ничего лучше, чем отдыхать на природе о натюрель: все это дуновение ветерка, и щекотание травинок на твоей обнаженной коже…
Раскрепощенные бельгийцы ездят по миру в поисках единомышленников и выясняют, как устроен нудизм в разных странах. Они даже создали сайт, чтобы подобным опытом могли бы поделиться все адекватные желающие.
«Наша главная цель — вывести нудизм из тени, сделать наготу менее сексуальной и более приемлемой и показать людям, что это действительно интересно и что людям нечего стесняться своего тела», — агитируют наши герои.