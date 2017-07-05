Папарацци підлови Райана Гослинга на прогулке с дочерью (ФОТО)
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Старшая Эсмеральда выглядит совсем взрослой.
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На днях Гослинга сфотографировали во время прогулки с его старшей дочерью, двухлетней Эсмеральдой. Евы Мендес и их младшей дочери Амаду рядом не было, что стало для прессы новым доказательством проблем в отношениях звезд. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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