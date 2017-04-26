Памяти героев Чернобыля: черниговцы завоевали первые места на международном легкоатлетическом пробеге
В Славутиче состоялся XХVIII международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля. В этом году на старт вышла немалое количество участников – 218 человек из Украины, Беларуси, Франции, Польши, Сирии, Ирландии и Бразилии. Географию Украины представили такие города: Киев, Измаил, Белая Церковь, Чернигов, Бахмач, Нежин, Тростянец, Миргород, Тетиев, Прилуки, Пирятин, Николаев, Южноукраинск. И, конечно же, наш Славутич, за который выступили 70 любителей бега. В командном первенстве 1 место заняла сборная Чернобыльской АЭС, 2-е место заняла Южноукраинска АЭС, а 3-е место – СП «Новарка». На дистанции 5 километров победили Владислав Голуб из Чернигова (16 мин. 15 сек.) И Дворниченко Яна, также из Чернигова (20 мин. 22 сек.). На десятикилометровой дистанции мы приветствовали победителей: Нико Девича из Киева (34 мин. 03 сек.) И Анну Иващук, также из Киева (42 мин. 40 сек.). В полумарафоне – 21 километр 97 метров – победителями стали: Сергей Беленький с Тетиева (1 ч. 15 мин. 33 c.) И Шаповалова Марина из Киева (1 ч. 28 мин. 46 c.).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым