Памела Андерсон в “голом” платье: когда пошлость у тебя в крови
2017-06-10 13:23
Памела Андерсон в “голом” платье: когда пошлость у тебя в крови
Не так давно звезда удивила поклонников кардинальной сменой имиджа: на днях актрису едва узнали!
Памела была практически без макияжа и с лаконичным заключением, передает Rus.Media .
Не успели мы порадоваться новому, гораздо более сдержанному имиджу секс-бомбы 90-х, Памелы Андерсон, как 49-летняя звезда «взялась за старое».
Девушка одиозного Джулиана Ассанжа появилась на вечеринке в Испании, выбрав для этого весьма пикантный наряд.
Платье с полупрозрачными вставками, туго обтягивала легендарные округлости Памелы, не предполагало под собой нижнего белья, что, конечно же, заметили окружающие.
Кстати, на днях Андерсон уже появлялась на публике в платье с откровенным декольте, которое активно обсуждалось в социальных сетях.