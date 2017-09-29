Памела Андерсон разделась для обложки в компании Сергея Полунина
2017-09-17 15:34
Памела Андерсон разделась для обложки в компании Сергея Полунина
На обложке Памела позирует полностью голой!
50-летняя Памела Андерсон (Pamela Anderson) как и раньше остается одной из самых желанных женщин мира. В очередной раз свой статус секс-символа она доказала, снявшись в откровенной фотосессии для британского журнала King Kong.
На обложке Памела позирует полностью голой! Компанию ей составил 27-летний Сергей Полунин, звезда балета. Сергей очень популярен на западе: он снимался в рекламе модных брендов и танцевал на лучших мировых концертных площадках.
Сергея и Памелу снимал звездный фотограф Дэвид Лашапель. Первый кадр фотосессии был опубликован в Instagram. Пользователи Сети пришли в восторг от соблазнительного снимка и выразили желание скорее увидеть весь фотосет.