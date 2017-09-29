Памела Андерсон: фотосессия без белья (пикантные фото)
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-07-21 12:43
Памела Андерсон: фотосессия без белья (пикантные фото)
50-летняя звезда Playboy снялась в кукурузном поле без нижнего белья. На блондинке были только черные ботфорты, кружевные перчатки, ну и пальто с боковыми разрезами до пояса.
Съемки проходили в Сен-Тропе, во Франции. На фото, опубликованных The Daily Mail, известная блондинка смело демонстрирует свои ноги и обнаженные бедра. Некоторые снимки настолько пикантные, что заставляют читателей переживать, пишет издание, передает Rus.Media.