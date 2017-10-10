Падение на Землю астероида, запланированного на 12 октября, не будет!
2017-10-10 10:34
Падение на Землю астероида, запланированного на 12 октября, не будет!
Небесное тело диаметром 13 метров пролетит на расстоянии около 50 тысяч километров от планеты
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Падение на Землю астероида 2012 ТС 4, которое должно было состояться 12 октября, не будет, отметил директор астрономической обсерватории игу Сергей Язев.
В день пролета расстояние между небесным летом, диаметр которого 13 метров, и планетой составит 50 тысяч км. Астероид был открыт пять лет назад, и уже тогда ученым было известно, что он не столкнется с Землей.
Отметим, что Астероид 2012 ТС 4 был открыт в октябре 2012 года. Вскоре была вычислена траектория его движения вокруг Солнца, после чего стало известно, что небесное тело пролетит неподалеку от Земли, но, к счастью, столкновения не будет.
– Для профессионалов это давно известный факт, и здесь нет никакой сенсации. За астероидом следили все пять лет. Не так давно говорилось о том, что его диаметр около 40 метров, но сейчас, учитывая, что он стал намного ближе к Земле, его размер переоценен и в настоящее время составляет 13 метров. То, что многие СМИ пишут о падении астероида 12 октября, – абсолютная неправда. Это пустые разговоры не слишком квалифицированных СМИ, которые, не разобравшись или даже разобравшись, но в погоне за сенсацией, повторяют всякую чушь. Кроме того, мне совершенно непонятно, почему многие издания, которые пишут о падении небесного тела, ссылаются на NASA. Прочитав несколько источников, я выяснил, что какая-то женщина-астроном по фамилии Риз из университета Texas утверждает о данном столкновении. Но это не NASA. И кем является эта дама, которая ее компетенция, откуда она взяла такую информацию, неизвестно, – рассказал Сергей Язев.
Сейчас во время прохождения астероида 12 октября NASA собирается протестировать свои методы определения координат, отслеживание небесного тела, добавил директор астрономической обсерватории игу.
– Что касается потенциально опасного сближения астероида с планетой, то в настоящее время астрономы каждый день открывают четыре-пять астероидов, которые проходят вблизи Земли. Это расстояние варьируется от млн до сотни тысяч км. Тела небесные, что проходят на расстоянии десятков тысяч километров от планеты, фиксируются один или два раза в год. Как правило, данные астероиды имеют маленькие размеры (примерно один-три метра) и не могут нести какую-то угрозу Земле, так как даже при соприкосновении с ней они просто сгорят в атмосфере, – уточнил Сергей Язев.
Астероид на Землю не упадет, а вот советский спутник Молния 1-44, запущенный в 1979 году, сойдет с орбиты до 20 октября.