Озвучены главные изменения пенсионной реформы в Украине
2017-09-20 18:11
Озвучены главные изменения пенсионной реформы в Украине
Министерство социальной политики Украины сообщило основные положения доработанного законопроекта.
Министерство социальной политики Украины сообщило основные положения доработанного законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (пенсионной реформы), передает Rus.Media.
В ведомстве отметили, что закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 – частично, а с 1 января 2018 года – в полном объеме.
Также озвучены параметры, которые больше всего повлияют на пенсионные расходы. Это перерасчет ранее назначенных пенсий с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты за последние 3 года (2014-2016 годы) размером 764 грн; среднемесячной зарплаты за 2014-2016 годы по данным персонифицированного учета Пенсионного фонда; величины оценки одного года стажа, который применяется для исчисления пенсии, в размере 1%; стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Последний показатель будет использоваться для вычисления:
– единого показателя средней зарплаты за последние 3 года (2014-2016 годы) в размере 3 764 грн;
– среднемесячной зарплаты за 2014-2016 годы по данным персонифицированного учета Пенсионного фонда;
– величины оценки одного года стажа, который применяется для исчисления пенсии, в размере 1%;
– стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин для вычисления:
– пенсии в минимальном размере (для пенсий, назначенных до первого октября 2011 года – при стаже 20 лет у женщин и 25 лет – у мужчин);
– доплаты за сверхнормативный стаж (свыше 30/35 лет, а для пенсий, назначенных до октября 2011 года – более 20/25 лет). При этом сверхнормативный страховой стаж не ограничивается;
– показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного на момент первое декабря 2017 года (1373 грн). Вместо такого показателя по состоянию на первое октября 2017 года (1312 грн.).
Кроме того, в Минсоцполитики сообщили, что во время переходного периода (2017-2019 годы) будут применяться следующие правила назначения пенсии по возрасту:
В 2017 году: с применением средней зарплаты за 2014-2016 годы в размере 3 764,4 грн и величины оценки одного года стажа – 1,35%.
В 2018 году: с применением средней зарплаты за 2016 и 2017 годы (ориентировочно – 5227 грн) и стоимости одного года стажа – 1%.
Начиная с 2019 года: с применением средней зарплаты за последние три года и стоимости одного года стажа – 1%.
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан при стаже 30/35 лет. Это касается пенсий, назначенных до первого октября 2011 года. С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии устанавливается на уровне 40% от минимальной заработной платы (при стаже 30/35 лет, после достижения 65 лет).
При отсутствии полного стажа выплачивается пропорционально меньший размер пенсии. Для шахтеров: в размере 80% зарплаты для исчисления пенсии, но не менее как три размера прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
Право для назначения пенсии по возрасту в 60 лет для лиц сохранены для украинцев, имеющих полный страховой стаж.
С 1 января 2018 пенсия по возрасту будет назначаться:
– при наличии стажа на первое января 2018 года 25 лет – в 60 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году;
– при наличии стажа на первое января 2018 года от 15 до 25 лет – в 63 года. Диапазон необходимого стажа будут ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 году;
– при наличии стажа на первое января 2019 года – 15 лет, но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода на пенсию в 63 года, – назначать пенсию в 65 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев. То есть, с 2028 года пенсии в 65 лет будут назначаться лицам, которые будут иметь 15-25 лет стажа.
Для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться:
– ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения:
– прохождения военной службы до 31 декабря 2017 включительно;
– нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами с первого января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;
– нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
– обучение в высших учебных заведениях по дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 включительно.
Временная государственная социальная помощь с января 2018 года по 31 декабря 2020 года назначаться неработающим лицам, которые достигли установленного пенсионного возраста, которые имеют страховой стаж не менее 15 лет, но не получили право на пенсионную выплату.
Лицам, которые не будут иметь 15 лет стажа, назначат государственную социальную помощь при достижении ими 65 лет.
Ежегодная индексация пенсий с 2021 года будет происходить путем увеличения средней зарплаты, из которой исчислена пенсия, на 50% роста средней зарплаты за 3 предыдущих года и на 50% роста индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2019-2020 годах индексацию пенсий будут проводить по отдельному решению народных депутатов.