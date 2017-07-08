Овсяная каша омолаживает и лечит

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пользу овсянки

“Овсянка, сэр!” – это действительно типично английское блюдо но она неплохо прижилась в Украине на завтрак.
Какие плюсы этой каши?

+ее можно кушать диабетикам так как у нее низкий гликемический индекс;
+она медленно переваривается и вы дольше будете чувствовать себя сытыми;
+каша полезна людям с проблемами кишечно-желудочного тракта, в отличии от гречневой каши.
+благодаря густой консистенции она мягко окутает стенки желудка и поможет вимиватись шлакам;
+для тех кто на диете он идеально подходит на завтрак а также практикуют очищающую диету на овсянке.

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