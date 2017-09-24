Овощ, который способен защитить организм от воздействия алкоголя

despravda | 24.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-23 22:22

Овощ, который способен защитить организм от воздействия алкоголя
Помидоры защищают печень и мозг от воздействия алкоголя.

Такое заявление сделали американские ученые, передает Rus.Media.

Они провели эксперимент на мышах и убедились в положительном влиянии томатов на организм при употреблении спиртных напитков.

Специалисты грызунов разделили на две группы. Одним вводили алкоголь и вещества, входящие в состав помидоров. Другой давали исключительно спиртные напитки. Эксперимент длился целый месяц. Для мышей такая доза спиртного приравнивалась к хроническому алкоголизму у человека. После окончания 30 дней ученые проверили состояние внутренних органов мышей. Те грызуны, которые не употребляли томаты, значительно подорвали собственное здоровье. Мыши, что принимают порошок из помидоров сохранили свои печень и мозг в гораздо лучшем состоянии.

После этого эксперимента специалисты говорят о значительной пользе употребления помидоров при распитии спиртных напитков. Вещества, содержащиеся в этих плодах эффективно защищают печень и даже мозг от вредного воздействия токсичных веществ. Ученые рекомендуют кушать томаты как можно чаще.

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