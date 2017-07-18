Отвар из тимьяна для роста волос

magictr | 18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Тимьян для волос

Для приготовления отвара понадобятся:

1 столовая ложка тимьяна;
1 стакан горячей воды.
Воду необходимо вылить в кастрюлю, высыпать тимьян, размешать и довести до кипения. Кипятить следует не более 5 минут на медленном огне. После того как вода окрасится в характерный темно-желтый или красный цвет, кастрюлю можно снять с огня, дать отвару настояться в течение 25 – 30 минут. Остывший отвар процеживают, а затем используют в качестве ополаскивателя добавки к обычному шампуню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-ТОП 5 признаков хорошего косметолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr