Отравления грибами, столбы в нарядах и «Детектор»: інформпідсумок субботы
Утром в центре Ростове раздавалась громкая музыка, потому что курсанты Академии Гпс шли маршем.
Также, тусовка была в Батурине. Там отгремел праздник «Папа, мама, я — энергетическая семья».
А в городне столбы одеваются в патриотические наряды. В этом им помогает местный житель.
На этом чудеса не заканчиваются. Потому наша журналистка зафиксировала, что в одном из сел области зацвела яблоня.
В частности, в сюжете вы можете просмотреть интересную историю о двух аистят, которых спасают люди.
Фотограф засняла как гагриби – умело маскируются в лесу.
Но грибы бывают не только красивые, но и ядовитые. В области уже восемь человек отравились, среди которых трое детей.
Интересную историю опубликовала Украинская правда. Журналист написал, как на стыке трех государств встречают маневры России в Беларуси.
Кроме того, сегодня вышел новый выпуск программы «Детектор». Говорили о влиянии реалити-шоу, пользу бега и фото в паспорте.
И на последок опрос. Черниговцы примерили роль супергероев.
Хорошего выходного вечера!