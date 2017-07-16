Отравление черниговца «Сиверские викинги» и потеря в АТО: основное по 15 июля
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговец утверждает, что заразился сальмонеллезом после употребления пищи из супермаркета «Симпатик».
Московский патриархат в Чернигове хочет демонтировать стелу на площади Героев Сталинграда.
Нарушить закон, чтобы отстоять собственные интересы — смотрите в видео о децентрализации на территории козелецкого района.
На Черниговщине появилась 20-метровая вышивка. А также создан первый в Украине коррекционно-развивающий пространство.
Сиверские викинги устроили бои в Чернигове — смотрите в видео.
Общественные активисты Черниговщины съехались к Бречі.
И очередная потеря Черниговщины в зоне АТО погиб наш земляк.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым