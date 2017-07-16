Отравление черниговца «Сиверские викинги» и потеря в АТО: основное по 15 июля

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

 

Черниговец утверждает, что заразился сальмонеллезом после употребления пищи из супермаркета «Симпатик».

Московский патриархат в Чернигове хочет демонтировать стелу на площади Героев Сталинграда.

Нарушить закон, чтобы отстоять собственные интересы — смотрите в видео о децентрализации на территории козелецкого района.

На Черниговщине появилась 20-метровая вышивка. А также создан первый в Украине коррекционно-развивающий пространство.

Сиверские викинги устроили бои в Чернигове — смотрите в видео.

Общественные активисты Черниговщины съехались к Бречі.

И очередная потеря Черниговщины в зоне АТО погиб наш земляк.

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