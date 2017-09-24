Отошел ко Господу Высокопреосвященнейший Митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней
С прискорбием сообщаем, что вчера, 23 сентября, в 17.35 на 55 году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу Высокопреосвященнейший Митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней.
Митрополит Ириней родился 11 июня 1963 года в с. Ропотуха Уманского района Черкасской области. Вскоре после его рождения семья переехала в с. Ладыжинка того же района.
В течение 1970-1980-х годов учился в Ладыжинской школе.
В 1980-1981 годах работал в организации «Київторгбуд».
Осенью 1981 года поступил на подготовительное отделение Киевского инженерно-строительного института, и в 1982 году был зачислен на первый курс. 1983 года покинул институт по собственному желанию и поступил в Московскую духовную семинарию.
Осенью 1984 года зачислен в число братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
26 февраля 1985 года в Троицком соборе Лавры пострижен в монашество с именем Ириней в честь священномученика Иринея, епископа Лионского, архимандритом Алексием (Кутеповым) (ныне архиепископ Тульский и Білівський).
6 апреля 1985 года хиротонисан в сан диакона архиепископом Владимирским и Суздальским Серапионом (Фадеевым) в Успенском соборе. Владимира.
30 ноября 1986 года в Трапезном храме Лавры архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой (Кедровым) рукоположен в сан священника.
В 1987 году после окончания семинарии Учебный комитет при Священном Синоде РПЦ направил его к Почаевской Свято-Успенской Лавры.
Весной 1991 года был переведен в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
В 1992 году окончил Московскую духовную академию и был назначен преподавателем Киевской духовной семинарии. В 1993 – 1994 гг. нес послушание инспектора Кдаис.
В апреле 1994 года возведен в сан архимандрита.
С сентября 1996 года нес послушание благочинного Лавры.
26 декабря 2006 года защитил кандидатскую диссертацию «История православного женского монашества в Украине в XX веке». В 2007 г. получил ученое звание доцента.
Архиерейская хиротония владыки состоялась 10 июня 2007 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
28 августа 2014 года возведен в сан архиепископа.
28 июля 2017 года возведен в сан митрополита.
Источник: Нежинская епархия
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