Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков

despravda | 26.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-26 16:46

Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков
мМністр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко напомнил об неутешительные прогнозы синоптиков.

Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков, передает Rus.Media

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Причиной досрочного включения отопления может стать похолодание, которое синоптики прогнозируют с 27 сентября.

Как известно, отопительный период начинается в связи с соответствующими распоряжениями местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия или ниже.

Зубко также напомнил, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, а 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4 градуса Цельсия. Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса. В Киеве ночью 28 сентября на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса.

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