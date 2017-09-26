Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков
2017-09-26 16:46
Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков
мМністр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко напомнил об неутешительные прогнозы синоптиков.
Отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированных сроков, передает Rus.Media
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Причиной досрочного включения отопления может стать похолодание, которое синоптики прогнозируют с 27 сентября.
Как известно, отопительный период начинается в связи с соответствующими распоряжениями местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия или ниже.
Зубко также напомнил, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.
Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, а 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4 градуса Цельсия. Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса. В Киеве ночью 28 сентября на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса.