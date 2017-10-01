Отопительный сезон: кто будет платить меньше
2017-10-01 17:31
Отопительный сезон: кто будет платить меньше
1 октября украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры с помощью электроэнергии, могут вздохнуть с некоторым облегчением – с сегодняшнего дня они будут платить за свет по льготному тарифу.
В период с октября по апрель – т. е. исключительно в отопительный сезон таким потребителям электроэнергия обойдется в 90 копеек за кВт-час. Об этом говорится в документах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Rus.Media.
При этом если в доме или квартире еще и установлен двухзонный электросчетчик, энергия, потребленная в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет рассчитываться по еще вдвое меньшем тарифа – 45 копеек за кВт-час.
Впрочем, и это “счастье” имеет пределы. Предельный объем потребленной энергии по данному тарифу составляет 3 тысячи кВт в месяц. Все, что свыше – потребители будут оплачивать по стандартному тарифу – 168 копеек за кВт-час. Чтобы получать льготы, необходимо документально оформить изменение типа отопления. Это можно сделать в центрах обслуживания клиентов энергоснабжающих компаний в своем регионе.