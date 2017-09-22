Отображение всех болячек тела человека – Китайская «карта лица»
2017-09-18 12:30
Отображение всех болячек тела человека – Китайская «карта лица»
В китайской медицине принято считать, что в человеческом организме все взаимосвязано.
В китайской медицине принято считать, что в человеческом организме все взаимосвязано, передает Rus.Media. Вот и на лице у каждого из нас отражается состояние внутренних органов, нужно только уметь правильно разобраться в подаваемых ими сигналах.
Если на той или иной области у вас появились прыщи, воспаления или кожные пятна, это свидетельствует о неблагополучии определенного органа. Давайте разбираться, которого.
1. Между бровями: проблемы с печенью
Прыщи в этом месте могут возникать из-за избытка токсинов, излишнего употребления лекарств или мяса, аллергии. Вам помогут и переход на здоровое питание и физические упражнения на свежем воздухе.
2. На носу: сердечное нездоровье
Даже изобилие называемых черных точек сигнализирует о том, что с сердечно-сосудистой системой не все благополучно. Следите за своим давлением, отрегулируйте уровень холестерина, займись физзарядкой и регулярно пейте хороший зеленый чай.
3. Под глазами: страдают почки
Воспаление в этой области намекают, что вам нужно лучше высыпаться, а также отказаться от курения и алкоголя. Заведите привычку пить больше чистой воды и употреблять ягоды.
4. На лбу: проблемы с мочевым пузырем и тонким кишечником
Скорее всего, вы пропадаете под воздействием постоянных стрессов, избытка жиров и сахара. Срочно отрегулируйте свой сон, включайте в рацион сырые овощи и фрукты, а также откажитесь от спиртного.
5. Щеки: неполадки в легкие
Возможно, вы дышите загрязненным воздухом, много курите, злоупотребляете сладостями или страдаете аллергией. Завязывайте с сигаретами и фастфудом и обязательно больше времени проводите на свежем, желательно лесном воздухе.
6. Область рта и подбородка: желудочные страдания
Пристально взгляните на свой рацион. Очистите его от избытка жиров, пищевых добавок, газированных напитков, а также снижение дозы кофеина. Вам просто необходимы свежие фрукты и ранний отход ко сну.
7. Нижняя челюсть и шея: гормональные проблемы
Вероятнее всего, ваш организм страдает от избытка соли, обезвоживание и замедленного обмена веществ. Начните с регулярного питья чистой воды, уменьшите количество кофеина и специй. Освойте техники медитации и изучите принципы ароматерапии.