Отображение всех болячек тела человека – Китайская «карта лица»

despravda | 22.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-18 12:30

Отображение всех болячек тела человека – Китайская «карта лица»
В китайской медицине принято считать, что в человеческом организме все взаимосвязано.

В китайской медицине принято считать, что в человеческом организме все взаимосвязано, передает Rus.Media. Вот и на лице у каждого из нас отражается состояние внутренних органов, нужно только уметь правильно разобраться в подаваемых ими сигналах.

Если на той или иной области у вас появились прыщи, воспаления или кожные пятна, это свидетельствует о неблагополучии определенного органа. Давайте разбираться, которого.

1. Между бровями: проблемы с печенью

Прыщи в этом месте могут возникать из-за избытка токсинов, излишнего употребления лекарств или мяса, аллергии. Вам помогут и переход на здоровое питание и физические упражнения на свежем воздухе.

2. На носу: сердечное нездоровье

Даже изобилие называемых черных точек сигнализирует о том, что с сердечно-сосудистой системой не все благополучно. Следите за своим давлением, отрегулируйте уровень холестерина, займись физзарядкой и регулярно пейте хороший зеленый чай.

3. Под глазами: страдают почки

Воспаление в этой области намекают, что вам нужно лучше высыпаться, а также отказаться от курения и алкоголя. Заведите привычку пить больше чистой воды и употреблять ягоды.

4. На лбу: проблемы с мочевым пузырем и тонким кишечником

Скорее всего, вы пропадаете под воздействием постоянных стрессов, избытка жиров и сахара. Срочно отрегулируйте свой сон, включайте в рацион сырые овощи и фрукты, а также откажитесь от спиртного.

5. Щеки: неполадки в легкие

Возможно, вы дышите загрязненным воздухом, много курите, злоупотребляете сладостями или страдаете аллергией. Завязывайте с сигаретами и фастфудом и обязательно больше времени проводите на свежем, желательно лесном воздухе.

6. Область рта и подбородка: желудочные страдания

Пристально взгляните на свой рацион. Очистите его от избытка жиров, пищевых добавок, газированных напитков, а также снижение дозы кофеина. Вам просто необходимы свежие фрукты и ранний отход ко сну.

7. Нижняя челюсть и шея: гормональные проблемы

Вероятнее всего, ваш организм страдает от избытка соли, обезвоживание и замедленного обмена веществ. Начните с регулярного питья чистой воды, уменьшите количество кофеина и специй. Освойте техники медитации и изучите принципы ароматерапии.

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