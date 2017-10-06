Отныне, чтоб купить что-то или переслать деньги через банк, нужно доказать их легальность
2017-10-05 09:50
Отныне, чтоб купить что-то или переслать деньги через банк, нужно доказать их легальность
Новые правила в корне меняют подходы банков к проверке и изучению клиентов,
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Вступило в силу постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга, передает Rus.Media .
Новые правила в корне меняют подходы банков к проверке и изучению клиентов, пишет СМИ
Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь клиентам надо будет доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать непросто. Украинцы — поражены.
Подробнее об изменениях рассказывает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.
— Итак, с какими новыми требованиями будут сталкиваться украинцы?
— Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, также требовать документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Этого требует более риско-ориентированный подход, который предусматривает проверку не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке. Это все необходимо, чтобы не допустить операции, которые не соответствуют виду деятельности клиента или же размера легальных доходов.
Как известно, в Украине приобрести товар стоимостью свыше 50 тысяч гривен можно только в безналичной форме. Поэтому, придя в банк оплатить несколько сотен тысяч гривен за новую машину или квартиру, и имея возможность подтвердить лишь многотысячную зарплату, человек, вероятнее всего, получит от банка отказ в проведении операции. То же касается размещения средств на депозите, перевода денег и других операций.
— С другой стороны, отчета о происхождении 200 гривен в банках еще не требуют. Операций на какую сумму касается нововведения?
— Пока что реальность такова, что в каждом банке по-своему настроен так называемый комплаенс-контроль — контроль на соответствие клиента внутренним и внешним правилам, которые должны быть соблюдены в операциях клиента с участием банка.
Сейчас один банк утверждает внутренними документами обязательность проверки операций на сумму от 50 тысяч гривен, второй — от 200 тысяч, третий — от 300 тысяч. Постановление Национального банка не установила четкие критерии в этом смысле. Банки должны обеспечить движение через них только легально добытых средств, но как добиться этого результата — оставлены в значительной степени на их усмотрение.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы как-то унифицировать эти настройки. Иначе постановление НБУ №42 станет источником для недобросовестной конкуренции — клиенты будут перебегать от банков с более жестким комплаенс-контролем до тех, которые имеют более снисходителен.
— А какими именно документами можно подтвердить легальность своих денег?
— Если средства получены от продажи собственности, то это договор купли-продажи. Если вы действительно продали машину или квартиру за миллион гривен легально, то у вас же будут документы об этом, не так ли? Если получили наследство, то точно имеете документ о получении наследства. Если это заработная плата, то нужна справка с места работы, что это зарплата.
— Немало клиентов, чтобы воспользоваться средствами, заработанными без уплаты налогов, украденными или еще как-то нелегально полученными, будут пытаться обмануть банки. Фальшивые справки, поддельные договоры купли-продажи…
— Во всех банках в наше время мощно работает собственная служба безопасности, есть контакт с соответствующими государственными структурами. Шансы обмануть банк фальшивыми документами — мизерные, шансы быть разоблаченным — огромные.
В зависимости от конкретных обстоятельств можно, как минимум, потерять возможность в дальнейшем обслуживаться в банке, который человеку наиболее удобный. А как максимум — служба безопасности вызовет полицию, и судьбу фальсификатора будут определять правоохранительные органы и суд.
— А если банк очень ценит богатого клиента с неподтвержденной легальностью доходов?
— Теоретически сговор между каким-то должностным лицом банка и клиентом возможна, но практически это уже очень проблемные вещи, на которые, вполне очевидно, абсолютное большинство банковских работников не согласится. Потому что, взяв клиента с сомнительными средствами, банк во время проверки НБУ должен доказать обоснованность своего действия. А если он не сможет это сделать, то попадет под серьезные санкции. А сейчас штрафы за нарушение в вопросах финансового мониторинга очень большие.
— Какие впечатления от практики первых недель применения постановления №42?
— Введение нормы об обязательности подтверждения легальности средств шокирует наших граждан. Люди просто не готовы к этому, воспринимают новацию очень болезненно, остро.
Да что там клиенты! У нас многие работники банков не понимают этой потребности. Говорят: “А зачем мы будем такое спрашивать у клиента, если мы давно его знаем, он давно у нас обслуживается и мы не имели с ним никаких проблем? Нам просто неловко требовать от него рассказать, где взял эти деньги”.
— Может, это просто неправильное нововведение как на украинские условия?
— Правильное. Это стала европейская практика. Каждый из нас не имеет ни малейших оснований надеяться жить в цивилизованной и правовой стране, не участвуя в процедурах, которые обеспечивают высокий уровень законности в стране — через уплату налогов из-за ограничения возможностей финансировать терроризм и тому подобное.