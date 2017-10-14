Отличный рецепт от выпадения волос, ломкости ногтей и плохого сна
2017-10-14 16:18
Отличный рецепт от выпадения волос, ломкости ногтей и плохого сна
Девушки – существа по своей природе, которые стремятся к красоте и прекрасному внешнему виду. Но что же делать, когда Вас настигают проблемы, с которыми Вы справиться не в состоянии?
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Если Вы заметили излишнее выпадение волос и повышенную ломкость ногтей, то следует немедленно принять меры, пока ситуацию можно легко исправить. Итак, подробно расскажем о чудодейственное средство.
Необходимо знать, что состояние каждого из наших органов отражается на внешнем виде. Как оказалось, за красоту ногтей и волос отвечают надпочечники. Это – органы, регулирующие обмен веществ в организме, и именно они производят жизненно важное вещество – адреналин.
Люди нередко испытывают проблемы с надпочечниками, при стрессе или постоянном переутомлении. Как следствие, выработка гормона уменьшается, и человек испытывает проблемы с облысением волосяного покрова и ломкостью ногтей.
Что же делать в такой ситуации? Есть отличное средство для решения перечисленных выше проблем, которое можно легко приготовить.
Для этого нам понадобится:
500 грамм меда;
30 грамм сушеных листьев петрушки;
200 г грецких орехов;
100 грамм изюма;
20 грамм молотого имбиря.
Первым шагом, нужно тщательно помыть петрушку. Далее смешать ее с орехами с помощью блендера.
К полученной смеси добавляем мед, изюм и имбирь (предварительно помолотый).
После этого, необходимо очень тщательно перемешать все ингредиенты. Хранить массу стоит в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике.
Что касается употребления в оздоровительных целях, то Вам необходимо съедать 2 столовые ложки утром до завтрака (минимум за 15 минут). В среднем 2-3 раза в неделю.
Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и ощущения, если на Ваш взгляд каких-либо ингредиентов недостаточно / в избытке, то можете скорректировать пропорции.
Не забывайте о том, что у Вас может быть индивидуальная непереносимость любого ингредиента. В этом случае – просто исключите его.
После регулярного употребления смеси, Вы почувствуете прилив сил и нормализацию режима сна. Несомненно, результат скажется и на внешнем виде: волосы станут более блестящими и будут меньше выпадать, а ногти перестанут ломаться.
Будьте красивыми!