Отличное сочетание вкуса и пользы для здоровья

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-29 21:50

Отличное сочетание вкуса и пользы для здоровья
Конфеты из творога.

Конфеты из творога – теперь мои самые любимые!, передает Rus.Media.

Конфеты – это вкусно, а творог – полезно. Конфеты из творога – это лучшее сочетание вкуса и пользы.

Ингредиенты:

сыр – 100 гр.;

шоколад – 20 гр.;

сахарная пудра – 2 ст. ложки;

сметана – 1 ст. ложка;

какао – 2 ст. ложки;

ванильный сахар – 1 ч. ложка;

цукаты – пол ч. ложки;

Приготовления:

В тарелку насыпаем творог, сахар, пудру, какао и цукаты.

Перемешиваем, добавляем сметану и взбиваем до однородности.

На среднюю терку натираем шоколад.

Из творога формируем шарики и обкатываем их в шоколадной стружке.

Приятного аппетита!

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