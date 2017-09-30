Отличное сочетание вкуса и пользы для здоровья
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 21:50
Отличное сочетание вкуса и пользы для здоровья
Конфеты из творога.
Конфеты из творога – теперь мои самые любимые!, передает Rus.Media.
Конфеты – это вкусно, а творог – полезно. Конфеты из творога – это лучшее сочетание вкуса и пользы.
Ингредиенты:
сыр – 100 гр.;
шоколад – 20 гр.;
сахарная пудра – 2 ст. ложки;
сметана – 1 ст. ложка;
какао – 2 ст. ложки;
ванильный сахар – 1 ч. ложка;
цукаты – пол ч. ложки;
Приготовления:
В тарелку насыпаем творог, сахар, пудру, какао и цукаты.
Перемешиваем, добавляем сметану и взбиваем до однородности.
На среднюю терку натираем шоколад.
Из творога формируем шарики и обкатываем их в шоколадной стружке.
Приятного аппетита!