Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
2017-10-04 20:58
Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
НБУ потребовал от банков усилить контроль за операциями клиентов. Кого коснутся нововведения?
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25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. В результате клиенты банков с новыми для себя процедурами подтверждения легальности происхождения доходов. С сентября банки ужесточили требования.
Ежедневно банки отправляют сотни сообщений о проведении или попытке проведения операций, подпадающих под финансовый мониторинг. Контроль операций клиентов автоматизирован и большинство транзакций фильтруются автоматически.
Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому украинцы обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами.
Без мониторинга – операции до 15 000 грн
Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма сделки выше, банк имеет право потребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента, передает Rus.Media.
Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами
Какие подтверждающие документы могут понадобиться и какие источники дохода можно указать? Перечень таких подтверждающих документов указан в пункте 50 раздела V Положения об осуществлении банками финансового мониторинга”, утвержденном постановлением НБУ № 417 от 26.06.2015 г.
Для физических лиц, в том числе предпринимателей, это зарплата, выплата по гражданско-правовым договорам, выручка за товары или услуги, продажа имущества, получение наследства или выигрыш в лотерею. Достаточным подтверждением будет копия декларация о доходах за прошлый год с отметкой налоговой инспекции, копия такой декларации органа иностранного государства (для нерезидентов и граждан Украины, которые получали доход за границей). Если декларация подавалась на, банк попросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.
Что делать, если доход нельзя подтвердить документально?
Внутренняя банковская анкета клиента содержит раздел о других источниках поступления средств на счета физических лиц. Такие источники поступлений как финансовая помощь, доход от продажи ценных бумаг, доход от продажи или уступки права требования, а также поступления в виде займа также являются легальными.
Банковские учреждения непосредственно не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и Государственную фискальную службу
Копии соответствующих договоров служат подтверждением законности средств для проведения операций. Хотя некоторые банки сообщают клиентам, что они не принимают в качестве подтверждения источника дохода договоры о финансовой помощи или займ. Вероятно, слишком большое количество клиентов банков живет в долг.
Сообщает ли банк о поступлениях или расходах граждан в налоговую инспекцию?
Банковские учреждения непосредственно не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и Государственную фискальную службу. Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов .
Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти “недоработки” будут устранены в течение ближайших лет.