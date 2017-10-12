Открыт механизм развития аллергии – это “достижения” медицины
Группа исследователей из Лондонской школы гигиены и тропической медицины объяснила происхождение аллергии. Биологи выявили молекулярное сходство между белками из пищи, что
вызывают аллергические реакции, и белками многоклеточных паразитов. Как выяснилось, аллергические реакции являются ошибочным ответом иммунной системы на безвредные вещества из окружающей среды.
Как мы знаем, иммунная система человека была сформирована в процессе эволюции, и ее главная цель-противодействовать болезням, которых переносят паразиты. Однако благодаря большим успехам в медицине человечество сумело победить большинство таких паразитов, и иммунная система теперь ошибочно ищет аллергены в пище или воздухе.
Исследователи во главе с Николасом Фернгемом использовали методы вычислительной биологии, чтобы рассчитать, какие именно белки с организ у червей-паразитов могут вызвать такую аллергическую реакцию. Как выяснилось, один из таких белков входит в состав пыльцы растений, который является очень распространенным аллергеном.
“Аллергия-это цена, которую человечество платит за спасение от паразитов”, — заявил доктор Фернгем. Выводы Фернгема и его коллег можно подтвердить еще и другими данными: так, исследования народов, которые ведут примитивный образ жизни, показало, что бактерии и паразиты, живущие в их организме, защищают их
от множества болезней, характерных для современных развитых обществ. Таким образом, потеря кишечных микробов и червей-паразитов является одним из факторов, способствующих аутоиммунным болезням.