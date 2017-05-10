Открытый чемпионат Чернигова по велоспорту-маунтенбайк
В Чернигове 7 мая прошел открытый чемпионат Чернигова по велоспорту-маунтенбайк (марафон), посвященный Дню Победы. Дистанция для всех возрастных групп – 25 км. Маршрут как всегда: пешеходный мост (Чернигов) – с. Анисов – с. Подгорное – Еньков хутор – пешеходный мост. Это уже 12-е велоралли «Дорогами огненных лет», которое проводит организация «Спорт для всех», а вообще такие старты ко Дню Победы в Чернигове проводятся очень давно. В этом году к организации стартов присоединилась Аграрная партия, которая выделила средства на призы. Количество участников стабильна. В основном все участники подготовлены, ведь дистанция очень тяжелая. Самому старшему участнику Анатолий Иванович Агахове из Славутича 66 лет. Очень известный человек в велосипедном спорте. Надо сказать, что раньше в Чернигове проводили и Всеукраинские соревнования велосипедистов по объездной трассе. Старты общие возрастным группам через 1 минуту. Всего на старт приехало более 60 спортсменов. Кстати, на Черниговщине юношеский велосипедный спорт на территории Украины лидирует. Отстаем за женщинами. Кроме всех призов, еще награждать самого профессионального, молодого и вручать приз за волю к победе. После завершения велогонки состоялись старты по фигурному управления велосипедом. А вот по результатам соревнований абсолютными победителями велоралли стали: Пономарь Андрей, Хотульев Денис и Щербина Богдан. Среди ветеранов велоспорта, согласно возрастных групп: Ушак Валерий (60+), Легеда Анатолий (50+), Крейчи Евгений (30+). Среди женщин победительницей стала Бурдина Татьяна из Славутича. Среди младшей группы первое место занял Иваненко Игорь. К этому надо добавить, что наши юноши вместе с тренером Николаем Аксюта сегодня находятся в Сумах и участвовать в соревнованиях по Олимпийской системе: индивидуальная гонка – 15 км, групповая гонка – 80 км, кольцевая гонка по треку – 40 км. Поэтому пожелаем нашим велосипедистам удачных стартов и новых побед.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым