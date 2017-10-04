Откровенный снимок известной модели взбудоражил Сеть (фото)
2017-10-04 07:15
Откровенный снимок известной модели взбудоражил Сеть (фото)
Девушка показала свои лучшие качества на пикантном снимке.
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Обладательница необычных параметров вновь привлекла к себе повышенное внимание подписчиков, поделившись новым интересным снимком, информирует Rus.Media .
Знаменитая модель-пышечка Эшли Грэм, которая абсолютно не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях, демонстрируя особенности своего тела, в очередной раз удивила публику смелостью.
Так, на днях в Instagram звезды появилась новая фотография, на которой она позирует в пикантных колготки в мелкую сеточку. Особенности данного кадра добавляет то, что под колготами совсем не наблюдается нижнего белья.
Поклонники знаменитой нестандартной манекенщицы не перестают нахваливать ее “пятую точку”. Также, напомним, недавно Эшли Грэм опубликовала коллаж, на котором прогуливается по улицам города в нижнем белье.