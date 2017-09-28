Откровенное фото. Наталья Могилевская разделась перед камерой (фото)
2017-09-28 07:58
Откровенное фото. Наталья Могилевская разделась перед камерой (фото)
Звезда удивила фанатов пикантным снимком.
Наталья Могилевская дала откровенное интервью и снялась в соблазнительной фотосессии для нового номера журнала Viva!.
Об этом пишет Rus.Media.
Еще год назад в интервью Наталья Могилевская сказала: “Я мечтаю однажды выйти на паркет и станцевать нашу с Владом знаменитую румбу. Я не столько хочу вернуться в это время, сколько хочу еще раз это повторить”.
Ведь глубоко и навсегда влюблена в потрясающий латиноамериканский танец. Горячую, страстную румбу. И вот спустя 10 лет певица вновь вышла на паркет проекта «Танцы со звездами», правда, уже с другим партнером. В эксклюзивном интервью Viva! певица говорила о танце, жизненном опыте, внутренней свободе и мечтах.
Легенда «Танцев со звездами» на паркете! Для украинских женщин она стала символом того, что в нашей жизни все возможно. Наталья Могилевская не побоялась бросить вызов себе, коллегам, зрителям, обществу…
«Танго с новым партнером Игорем Кузьменко изменило мою жизнь еще раз. Ведь никто не верил, что у меня получится. Еще пару месяцев назад я весила на 25 кг больше, ноги совсем не слушались, мне пришлось заново учить бальные шаги. Но я обещала, что однажды помещусь в одно из платьев из прошлых «Танцев» и буду танцевать даже лучше, чем 10 лет назад! Свое обещание я выполнила: какая ушла, такая и вернулась! Через 10 лет. Я тренируюсь по 12 часов в день и обещаю удивлять в каждом эфире»,– рассказала певица.
В интервью Наталья Могилевская рассекретила свои планы на будущее. Певица призналась, что через 10 лет видит себя в роли педагога, руководителя учебного заведения:
«С 2003 года я занимаюсь педагогической деятельностью. Сегодня половина современной украинской эстрады – мои ученики. Меня всегда интересовала система образования. Совсем недавно я открыла детскую школу, которая стала очень успешной. Пару месяцев назад я дала первые семинары, где поделилась с людьми своей версии, как выходить из кризиса, избавляться от депрессии, смело и радостно идти по жизни. В общем, я почувствовала стремление делиться с людьми своим путем успеха. А через 10-15 лет я бы хотела возглавить крупное учебное заведение. Например, университет. Или уеду жить в Гималаи, где смогу провести время в спокойствии и медитации».