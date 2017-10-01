Откровенная фотосессия, которая взорвала Интернет! (Фото)
2017-10-01 14:34
Откровенная фотосессия, которая взорвала Интернет! (Фото)
Девушка размера плюс боялась участвовать в откровенной фотосессии, но результат превзошел все ожидания.
Интернет завален фотографиями ослепительных красавиц, красота которых чаще всего является результатом пластических операций, фотошопа, макияжа и правильного ракурса, передает Rus.Media.
Однако зрители не думают об этом во время просмотра, и это негативно сказывается на их самооценке. Например, девушка по имени Стефани из Техаса, обладает крупными формами, и из-за стереотипных понятий о красоте, она считала себя некрасивой. Более того, она считала участия в фотосессии с ее женихом Арреном. К счастью, фотограф Брия Терри Wolf & Rose Photography смогла убедить ее принять участие в откровенной фотосессии вместе с Арреном и результаты превзошли все ее ожидания.