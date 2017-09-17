Откажитесь от этих продуктов и целлюлит станет незаметным
Специалисты составили список продуктов, которые провоцируют появление целлюлита. Речь о эффективное средство против “апельсиновой кожуры”, что проявляется в виде чрезмерной рыхлости тела и изменения рельефа кожи. Целлюлит часто сопровождает наличие избыточного веса, однако это не основная причина появления такой проблемы, говорят специалисты.
Главная причина появления целлюлита – это несбалансированное питание. Есть продукты, которые увеличивают вероятность появления “апельсиновой корки”, от которых стоит отказаться или сократить употребление до минимума, отмечают знатоки.
1) Соль – задерживает воду в организма. Если уменьшить количество соли в рацион, отеки уменьшатся, а имеющийся целлюлит будет не таким заметным. Сначала вся еда будет казаться пресной, но уже через месяц вы привыкнете и начнете чувствовать настоящий вкус еды, пишет 24tv.ua.
2) Сахар советуют исключить из рациона всем, кто озабочен фигурой. Этот продукт лучше заменить фруктами – они содержат полезные витамины и микроэлементы.
3) Кофе – этот напиток лучше заменить несладким зеленым чаем. Хотя разрешается выпивать одну чашку черного кофе в день без подслащал и сливок.
4) Шоколад – молочный и белый стоит вообще исключить из рациона. А вот черный шоколад в небольших дозах можно смаковать.