ОТГ «национализирует» заброшенные дома в деревнях
Ивановская ОТГ Черниговского района Черниговской области выявила и взяла на учет бесхозяйное недвижимое имущество.
Речь об объектах недвижимости в селах Ладинка и Друцьке.
Имущество находится по следующим адресам:
Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Урожайная, 17;
Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Шевченко, 33;
Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Шевченко, 45;
Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Мира, 15;
Черниговская область, Черниговский район, с. Друцьке, вул. Михайловская, 20;
Черниговская область, Черниговский район, с. Друцьке, вул. Набережная, 79.
Собственников указанного имущества, с подтверждающими документами, просят обратиться к Ивановского сельского совета Черниговского района Черниговской области с целью снятия с учета недвижимого имущества. Обратиться можно в течение одного года со дня опубликования объявления на сайте Ивановской ОТГ.
Источник: ОТГ.сп.иа
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