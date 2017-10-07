ОТГ «национализирует» заброшенные дома в деревнях

magictr | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Ивановская ОТГ Черниговского района Черниговской области выявила и взяла на учет бесхозяйное недвижимое имущество.

Речь об объектах недвижимости в селах Ладинка и Друцьке.

Имущество находится по следующим адресам:

Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Урожайная, 17;

Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Шевченко, 33;

Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Шевченко, 45;

Черниговская область, Черниговский район, с. Ладинка, вул. Мира, 15;

Черниговская область, Черниговский район, с. Друцьке, вул. Михайловская, 20;

Черниговская область, Черниговский район, с. Друцьке, вул. Набережная, 79.

Собственников указанного имущества, с подтверждающими документами, просят обратиться к Ивановского сельского совета Черниговского района Черниговской области с целью снятия с учета недвижимого имущества. Обратиться можно в течение одного года со дня опубликования объявления на сайте Ивановской ОТГ.

Источник: ОТГ.сп.иа

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