Отец студентки из «черниговской банды» расстрелял автомобиль
Недавно мы сообщали о том, что в Чернигове неизвестные лица из пистолетов обстреляли легковой автомобиль «Chevrolet Aveo». Владелец автомобиля объяснил полиции, что возле одного из домов по улице Шевченко на дороге стояли неизвестные и мешали проезду автомобиля. В дальнейшем у водителя с ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин вытащил предмет, похожий на пистолет, и произвел три выстрела по автомобилю. Полиция задержала двух черниговцев, их доставили в медучреждение для освидетельствования на факт употребления алкоголя. Мужчины от дачи каких-либо объяснений отказались. При осмотре места происшествия в них было изъято два пистолета травматического действия. Так вот, стрелял по машине отец известной на всю страну студентки – первокурсницы Евгении Тимченко, которая фигурирует в деле об избиении черниговской восьмиклассницы Полины Малоштан. Как известно, этот человек – давно известный в городе бизнесмен с криминальным прошлым.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым