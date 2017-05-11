Отец «Синего кита» признал свою вину
Администратор печально известных подростковых «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филлип Будейкин, зарегистрированный под псевдонимом Филлип Лис, признался в доведении несовершеннолетних к суициду. Об этом заявила пресс-секретарь городского суда Петербурга Дарья Лебедева. Впрочем, адвокаты подсудимого пока не подтвердили информацию. Как бы то ни было, Будейкин проведет под стражей еще долго – до 20 августа. Такое решение 11 мая принял Октябрьский районный суд Петербурга. Лиса обвиняют в подстрекательстве к доведению до самоубийства через сообщества в «ВКонтакте». Свидетелями по делу выступили пользователи под псевдонимами «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины» и другие. Все они подтвердили, что лис вел переписку с несовершеннолетними и склонял их к суициду. Согласно данным Следственного комитета по Петербургу, из-за влияния «групп смерти» покончили с собой 15 подростков. При этом по результатам психиатрической экспертизы, Будейкина признали вменяемым. Это означает, что перед законом он будет отвечать в полной мере. Напомним, Госдума в апреле 2017 приняла законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству. Максимальное наказание за это – 6 лет лишения свободы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым